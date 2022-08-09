Tayvan Dışişleri Bakanı Wu: 'Çin'in Tayvan'a savaş açabileceğinden endişeliyim'

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretiyle başlayan Çin-Tayvan gerilimi devam ediyor. Çin'in Tayvan Boğazı ve çevresinde sürdürdüğü askeri tatbikatlara ilişkin açıklamalarda bulunan Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, "Çin, zaten yıllardır Tayvan'ı tehdit ediyor. Bu sadece son yıllarda daha ciddi hale geldi. Pelosi Tayvan'ı ziyaret etse de etmese de, Çin'in Tayvan'a karşı askeri tehdidi zaten daima orada. Öncelikle bununla başa çıkmamız gerekiyor. Çin, Tayvan'a gelerek destek vermek isteyenleri dikte edemez" dedi.

"Çin'e korkmadığımızı göstermeliyiz"

Tayvan'ın uluslararası ilişkiler inşa etmesine karşılık, Çin tehdidinin son günlerde daha kritik hale geldiğini söyleyen Bakan Wu, "Çin'in gerçekten Tayvan'a savaş açabileceğinden endişeliyim. Fakat, şu an bizi korkutmak için ne yapılırsa yapılsın bununla başa çıkmanın en iyi yolu Çin'e korkmadığımızı göstermektir" açıklamasında bulundu.

"Çin, Tayvan'ın işgaline hazırlanıyor"

Tayvan'ın, Çin'in devam eden askeri tatbikatlarından korkmadığını ve Çin'in birçok kez Tayvan Boğazı'ndaki orta çizgiyi geçtiğini de belirten Bakan Wu, "Çin, askeri oyun kitabındaki tatbikatlarla Tayvan'ın işgaline hazırlanıyor. Çin, geniş askeri tatbikatlar, fırlatılan füzeler, siber saldırılar, dezenformasyon ve ekonomik zorlama gibi şeylerle Tayvan'daki halkın moralini zayıflatmaya çalışıyor. Tatbikatlar sona erdiğinde, Çin, Tayvan Boğazı çevresindeki statükoyu uzun süreli değiştirmek için bu hareketlerini rutin hale getirmeyi deneyebilir" ifadelerini kullandı.

Çin-Tayvan krizi

Pekin yönetimi, Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu savunurken, Çin ile egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu belirtiyor. ABD ise Tayvan'ı bağımsız bir ülke olarak tanımamasına karşın Asya-Pasifik bölgesindeki askeri ittifaklarını güçlendirmeye çalışıyor. Pekin, ABD gemilerinin bölgedeki faaliyetlerini "Tayvan'a bağımsızlık konusunda destek sinyali" ve "provokasyon" olarak yorumluyor.

Çin'in tepki çeken tatbikatı

Çin, Pelosi'nin ziyaretinin ardından 4 Ağustos'ta başlattığı geniş kapsamlı deniz ve hava tatbikatı kapsamında Tayvan sularına balistik füzeler fırlatmıştı. Tayvan, Çin'in tatbikatının egemenliğini ihlal ettiğini ve “abluka” anlamına geldiğini belirtiyor. ABD ve Tayvan, Çin'i Tayvan Boğazı'ndaki statükoyu değiştirmeye çalışmakla suçluyor.

Uğur Rıfat Karlova

