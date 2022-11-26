Tayvan halkı yerel seçimler için sandık başında

Yaklaşık 27 milyon nüfuslu Tayvan'da halk, 13 bölge ve 9 şehirde belediye başkanlarını, belediye meclisi üyelerini ve alt düzeydeki yerel liderleri belirlemek üzere sandık başına gitti. Oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Halk ayrıca, oy kullanma yaşının 20'den 18'e düşürülmesini öngören anayasa değişikliğini de oylayacak.

Adanın iki büyük partisi bulunuyor

İktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) Genel Başkanı ve Tayvan lideri Tsai-Ingwen, partisinin adaylarına destek için gece saatlerinde yaptığı açıklamada, "Tayvan güçlü bir dış baskıyla karşı karşıya. Çin otoriterliğinin yayılması, Tayvan halkını her gün özgürlük ve demokrasiye bağlı kalmaya zorluyor" ifadelerini kullandı. Ana muhalefet partisi Kuomintang (KMT) lideri Eric Chu ise seçmenlere seslendiği konuşmasında, “ABD'ye yakın olmayı, Japonya ile dost olmayı ve anakara (Çin) ile barışı savunuyoruz. Tayvan'ın barışçıl ve istikrarlı kalkınmasına, müreffeh bir geleceği olmasına izin verin” dedi.

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