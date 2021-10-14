İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tayvan'da 13 katlı binada yangın faciası: 14 ölü, 51 yaralı

Tayvan'da 13 katlı binada yangın faciası: 14 ölü, 51 yaralı
Tayvan'da 13 katlı binada yangın faciası: 14 ölü, 51 yaralı

Tayvan'ın Kaohsiung kentinden bulunan 13 katlı bir binada çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı.

Tayvan'da 13 katlı binada yangın faciası: 14 ölü, 51 yaralı - Tıkla İzle

Tayvan'ın güneyinde bulunan Kaohsiung kentinde yerel saatle 03.00 sularında 13 katlı bir binada yangın çıktı. İtfaiye yetkilileri, çıkan yangında 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, Tayvan medyası bazı görgü tanıklarının patlama sesi duyduğunu aktardı. Saatlerce süren söndürme çalışmalarının ardından alevler kontrol altına alındı. Arama-kurtarma çalışmaları ise öğle saatlerine kadar sürdü.

Yaklaşık 40 yıl önce inşa edilen binanın dükkan, ofis ve dairelerden oluştuğu açıklanırken, yapının tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yaralıların tedavisinin bölgedeki sağlık kurumlarında sürdüğünü bildiren yerel otoriteler, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Burak Ersoy

İLGİLİ HABER
İstanbulda dehşet anları: Vatandaşların gözü önünde güpegündüz kurşun yağdırdı İstanbul’da dehşet anları: Vatandaşların gözü önünde güpegündüz kurşun yağdırdı
İLGİLİ HABER
FETÖnün gaybubet yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı FETÖ'nün 'gaybubet' yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
İLGİLİ HABER
Avcılarda tekstil atölyesinde yangın! Avcılar’da tekstil atölyesinde yangın!

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.