Tayvan'da 500 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim onarılıyor

Tayvan'ın en büyük devlet kütüphanesi olan Ulusal Tayvan Kütüphanesinin gözetimi altında 500 yıllık el yazması Kuran'ı Kerim onarılıyor.Tayvan Ulusal Kütüphanesi'ne bağlı Tayvan Kitap Hastanesi'nde kitap tamircisi olarak çalışan Hsu Mei-wen isimli uzmana teslim edilen tarihi eserin Tzu Chi İnsani Yardım Vakfının Lideri Cheng Yen'e yine aynı kurumda gönüllü olarak çalışan Tayvanlı Müslüman Faisal Hsu tarafından iki sene önce verildiği öğrenildi. Hsu, aylardır üzerinde onarım işlemi uyguladığı tarihi eserin Tayvan'da bulunan en eski el yazması Kur'an-ı Kerim olduğunu söyledi.

Kitabın onarımı için 2 yılı aşkın bir süredir çalışan Hsu, “Kitap çok kötü durumdaydı ve ilk başta kabına dokunmaktan korktum. Cilt kısmı kaskatı olmuş ve böcekler basmıştı. Bu kısmı onarmak için çok çaba sarf ettim. Özel yağ ile cildini onardıktan sonra her sayfa üzerinde tek tek çalıştım. Her bir sayfayı 5 kez temizledim ve aslına sadık kalabilmek için benzer kağıt aradım. Bu kağıdı 8 ayda bulabildim" dedi.

"Tarihte ilk kez Kur'an onardık"

Tayvan Ulusal Tayvan Kütüphanesi Müdürü Tsao Tsui-ying kütüphane olarak Japon döneminden bu yana kitap onarımı yaptıklarını ve daha önce hiç bu kadar eski bir Kur'an-ı Kerim ile karşılaşmadıklarını söyledi. Tsao bu görevi kabul ettikleri anda kendilerine güvendiklerini ifade ederek, “Kur'an-ı Kerim İslam dünyası için çok değerli bir kitap. O da diğer tüm dinler gibi evrensel bir anlam taşıyor ve biz bu değerli eseri onardığımız için çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. 2020 senesinin temmuz ayında Kur'an-ı Kerim kütüphanemize geldi ve o zaman görevde olan eski müdürümüz tarafından bize teslim edildi. Mayıs ayında onarım işlemini tamamladıktan sonra kitabı sahibi olan Cheng Yen'e geri iade edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tarihi eseri inceleyen kütüphane uzmanları, Kur'an-ı Kerim'in farklı mürekkepler kullanan dört ayrı kişi tarafından elle kopyalandığı tespit etti. Son kısımlarında eksik sayfalar bulunan Kur'an'ın tahminen 15. yüzyıl ile 16. yüzyıl arasında Osmanlı İmparatorluğu zamanında ismi bilinmeyen kişiler tarafından hazırlandığı öğrenildi.

Uğur Rıfat Karlova



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