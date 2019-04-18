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Tayvan'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Tayvan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Tayvan'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Tayvan'ın doğusunda 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin meteorolojik araştırma ve tahmin kurumu, merkez üssü Hualian'ın 13 kilometre kuzeydoğusu olan depremin büyüklüğünü 6.1 olarak açıkladı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise Tayvan'da meydana gelen depremin şiddetini 6 olarak açıkladı. Depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini belirtti. Can ve mal kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı. 

Deprem nedeniyle şehirde metro hizmeti askıya alınırken doğu kıyılarında okullar tatil edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise depremin şiddetini ortaya koydu.  

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