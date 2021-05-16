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Tayvan'da Covid-19 alarm seviyesi yükseltildi

Tayvan'da Covid-19 alarm seviyesi yükseltildi
Tayvan'da Covid-19 alarm seviyesi yükseltildi

Tayvan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarında yeniden artış yaşanması üzerine hükümet, riskli bölgelerde virüs alarm seviyesini yükseltti.

Covid-19 salgınını önleme konusundaki başarılı politikaları ile gündeme gelen Tayvan'da dün rekor sayı ile 180 yerel vaka bildirilmesinin ardından hükümet virüs alarm seviyesini yükseltme kararı aldı. Sağlık ve Refah Bakanı Chen Shih-chung, Taipei ve Yeni Taipei'de yürürlüğe konan yeni virüs tedbirleri kapsamında ev dışında maske takma zorunluluğu ve kapalı alanlarda 5 kişiden fazla katılımla toplanma yasağı getirildiğini açıkladı. Öte yandan Ulusal Saray Müzesi, Taipei Hayvanat Bahçesi, tarihi Longshan Tapınağı yakınlarındaki alışveriş bölgesi başta olmak üzere kalabalık turistik tesis ve bölgeler 28 Mayıs'a dek kapatılırken, geleneksel pazarların ise virüs önleme tedbirleri kapsamında açık kalmayı sürdüreceği bildirildi. Taipei ve Yeni Taipei bölgelerindeki Tayvan Kültür Bakanlığı'na bağlı müze ve konser salonlarının da 8 Haziran'a dek kapılarını ziyaretçilere kapatacağı kaydedildi.

Salgın Komuta Merkezi'nden (CECC) yapılan açıklamada ise yalnızca arka arkaya 14 gün boyunca günde en az 100 yeni enfeksiyon doğrulanması durumunda tam kapanma uygulamasının hayata geçirileceği ifade edildi.
Tayvan'da şimdiye dek bin 682 Covid-19 vakası doğrulanmış, 12 kişi ise virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Burak Ersoy

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