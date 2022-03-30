Tayvan'da, Covid-19 aşısı nedeniyle ölen kadının ailesine '200 bin dolar' tazminat ödenecek

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele için aşılamaların devam ettiği Tayvan'dan, Covid-19 aşılarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Tayvan Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen uzmanların katıldığı bir panelin ardından yapılan açıklamada, Tayvan'ın başkenti Taipei'de yaşayan 50'li yaşlarında ve "Yu" soyadlı bir kadının Covid-19 aşısına bağlı sebeplerden ötürü beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği duyuruldu. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, panelde alınan bir karar alındığı ve bu karara göre hayatını kaybeden kadının ailesine Tayvan Aşı Tazminat Programı (VCIP) dahilinde en üst miktara denk gelen 200 bin dolar tazminat ödeme yapılacağı ifade edildi. Uzmanlar, Tayvan'da 4 binden fazla kişinin tazminat için başvuruda bulundu ve Şubat ayı itibariyle bu tazminat başvurularından sadece 300 tanesinin gözden geçirildiğini kaydetti.

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi Genel Müdürü Chuang Jen Hsiang ise yaptığı açıklamada, alınan bu kararın 1988 yılından bu yana Tayvan'da ilk kez bu kararın en üst rakam üzerinden hesaplandığını belirtti. Chuang, hayatını kaybeden kadının bilinen herhangi bir kronik rahatsızlığının olmadığını ve yaşanan durumun, AstraZeneca Covid-19 aşısının çok nadir görülen ve kan pıhtılaşma bozukluğu olarak bilinen "trombositopeni sendromlu tromboz" yan etkisi ile ilişkilendirilemeyeceğini belirtti.

Diğer 6 vefat içinde ödeme yapılacak

Genel Müdür Chuang, Tayvan'da şu ana kadar aşı yüzünden hayatını kaybeden toplam 7 vakanın olduğunu ve "Yu" soyadlı kadının dışında hayatını kaybeden 6 hastanın ailelerine de ödeme yapılacağını kaydetti. Chuang ayrıca, hayatını kaybeden 6 kişiden 2'sinin Moderna, 3'ünü AstraZeneca, 1'inin Pfizer-BioNTech aşısı olduğunu bildirdi. Son olarak Tayvan'da aşı sonrasında hayatını kaybeden her kişi için 500 bin Tayvan doları (258 bin Türk lirası) ödeme yapıldığını aktaran Chuang, bu ölümlerin direkt aşı ile bağlantısının olmadığını ifade etti.

Uğur Rıfat Karlova

