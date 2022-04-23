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Tayvan'da Covid-19 salgınında yeni rekor: 4 bin 204 günlük vaka

Tayvan'da Covid-19 salgınında yeni rekor: 4 bin 204 günlük vaka
Tayvan'da Covid-19 salgınında yeni rekor: 4 bin 204 günlük vaka

Tayvan’da son 24 saatte tespit edilen 4 bin 204 Covid-19 vakasıyla salgının başından beri kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Tayvan'da Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor. Tayvan Sağlık Bakanı Chen Shih-chung düzenlediği basın toplantısında ülkede son 24 saate 4 bin 204 Covid-19 vakası tespit edildiğini açıkladı. Yeni vakalar ile salgının başından beri kaydedilen en yüksek sayıya ulaşılırken, toplam vaka sayısı da 51 bin 298'e yükseldi. Ülkede ayrıca ilk kez 9 gün boyunca bini aşkın günlük vaka tespit edildi. Vakaların çoğunluğunun hafif ve 10 kişinin orta derece semptomlar gösterdiğini belirten Bakan Chung, 60 yaşlarında bir kişinin ise durumunun ağır olduğunu belirtti.

Ay sonunda 10 bin vaka

Vaka sayılarının sürekli artacağını ifade eden Bakan Chung, bu ayın sonunda günlük 10 bin vaka sayısına ulaşılabileceğini de sözlerine ekledi.

Uğur Rıfat Karlova
 

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