Tayvan'da günlük Covid-19 vaka sayıda rekor

Tayvan'da korona virüs vaka sayısındaki endişe verici artış sürüyor. Tayvan Sağlık Bakanı Chen Shih-chung yaptığı açıklamada, Tayvan'da son 24 saatte 46 bin 536 Covid-19 vakası tespit edildiğini, bu sayının şimdiye kadar 1 günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı olduğunu bildirdi. Bakan Chen, toplam vaka sayısının ise 314 bin 983'e ulaştığını aktardı. Son 24 saatte virüs nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Chen, toplam can kaybının 907'ye yükseldiğini belirtti.

Merkezi Salgın Komuta Merkezi (CECC)'den yapılan açıklamaya göre hayatını kaybedenler 40-99 yaşları arasında ve kronik hastalığa sahip.

En çok vaka Yeni Taipei'de

Tayvan'da en çok vaka sayısı başkent Taipei ve çevresindeki Yeni Taipei'de tespit edildi. Sağlık bakanı Chen, Yeni Taipei'de 16 bin 670, Taipei'de ise 9 bin 245 kişinin Covid-19'a yakalandığını duyurdu. Taipei'den sonra en fazla vakanın görüldüğü şehir ise uluslararası havaalanının bulunduğu Taoyuan oldu. Taoyuan'da günlük vaka sayısı 6 bin 882 olarak kaydedildi.

"Vakalar daha da artacak"

Tayvan Sağlık Bakanı Chen, korona virüs salgınında henüz günlük en yüksek vaka sayısına ulaşılmadığını ve tahminlerine göre Mayıs ayının ilerleyen günlerinde günlük 100 binin üzerinde vaka tespit edileceğini söyledi.

Vakaların çoğu semptomatik

Tayvan'da yayılan korona virüsün, Omicron mutasyonu olduğu ve hastalanan kişilerin yüzde 99.75'inin hafif belirtiler gösterdikleri öğrenildi.

Uğur Rıfat Karlova



