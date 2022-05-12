Tayvan'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor

Tayvan'da Covid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor. Tayvan Merkezi Salgın Komuta Merkezi (CECC) tarafından yapılan açıklamada, Tayvan'da son 24 saatte 65 bin 446 Covid-19 vakası tespit edildiği duyuruldu. Açıklanan bu rakam bir önceki güne oranla yüzde 16'lık Covid-19 vaka artışı olarak kayıtlara geçti.

Tayvan Sağlık Bakanı Chen Shih-chung ise düzenlenen basın toplantısında, 17 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Sağlık Bakanı Chen, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerden 15'inin kronik hastalığa sahip olduğunu ve hayatını kaybedenlerin 60 ila 90 yaşlarında olduklarını belirtti. Son rakamların açıklamasıyla birlikte Tayvan'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 968'e yükselmiş oldu.

En yüksek Covid-19 vakası Taipei'de

Merkezi Salgın Komuta Merkezi'nden (CECC) alınan bilgilere göre en yüksek Covid-19 vaka sayısı 34 bin 539 ile Taipei şehrinde kaydedildi. Açıklanan verilere göre, Tayvan'ın Taoyuan şehrinde 10 bin 39, Taichung şehrinde 3 bin 830, Kaohsiung şehrinde 3 bin 261, Tainan şehrinde 2 bin 332, Keelung şehrinde ise bin 876 kişide Covid-19 virüsü tespit edildi.



Uğur Rıfat Karlova

