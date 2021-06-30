Tayvan'da Judo dersinde korkunç olay: 27 kez yere düşürülen çocuk hayatını kaybetti

Tayvan'da judo dersi faciayla sonuçlandı.

Nisan ayında judo dersinde koçu ve sınıf arkadaşları tarafından 27 kez yere düşürülen 7 çocuğun beyin kanaması geçirdikten sonra komaya girdiği belirtildi. Yerel basına göre ailesi, çocuğun yaklaşık 70 gün sonra yaşam destek ünitesinden çıkarılmasına karar verdi. 60'lı yaşlarındaki judo koçunun ise "ciddi yaralanmaya neden olan fiziksel saldırı" ile suçlandığı, bu ayın başında 3 bin 583 Dolar kefaletle serbest bırakıldığı ifade edildi. Çocuğun ölümünün ardından savcının judo koçu hakkındaki suçlamayı, "ölüme neden olan yaralama" olarak değiştireceği aktarıldı. Judo koçu, suçlu bulunması durumunda en az 7 yıldan müebbet hapse kadar ceza ile karşı karşıya kalacak.