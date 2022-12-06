Tayvan'da kuş gribi alarmı: 8 bin 599 tavuk itlaf edildi

Tayvan'ın Pingtung şehrine bağlı Yanpu kasabasındaki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi (H5N2) salgını bölge yetkililerini harekete geçirdi. 4 Aralık Pazar günü yerel sağlık birimlerince doğrulanan kuş gribi salgınının ardından hastalıklı olduğu saptanan 8 bin 599 tavuk itlaf edildi. Pingtung Belediyesi yayınladığı basın açıklamasında geçtiğimiz hafta perşembe günü bölgedeki bir çiftlikte anormal tavuk ölümlerinin bildirildiğini söyledi. Yaşanan ölümlerin ardından harekete geçen görevliler çiftlik ve çevresini dezenfekte ederek topladıkları numuneleri test için Hayvan Sağlığı Araştırma Enstitüsüne gönderdi.

Uğur Rıfat Karlova



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