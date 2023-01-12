Tayvan'da polislere sanal gerçeklikle eğitim

Uzakdoğu ülkesi Tayvan'da polislerin suçlular karşısında daha etkili önlemler alabilmeleri ve olabilecek saldırılardan kendilerini koruyabilmeleri için özel sanal gerçeklik merkezleri kuruldu. 45 milyon NTD ( 27.8 milyon TL) maliyeti olan ve Taipei, Taoyuan, Kaohsiung ve Chiayi polis departmanları, Demiryolu Polis Bürosu, Birinci Özel Polis Teşkilatı ve Tayvan Polis Okulunda kurulan sistem sayesinde Tayvanlı polisler sanal ortamda gerçekleştirilen farklı senaryoları birebir uygulayarak eğitim almaya başladı.

Ulusal Polis Ajansından (NPA) yapılan açıklamada eğitimlere katılan tüm polislerin hangi silahın ne zaman kullanılacağına karar vermeleri ve sürükleyici deneyim yoluyla gerilimi azaltma becerilerini geliştirdikleri ifade edildi. Açıklamada polislerin birlikte hareket edebilmeleri için de özel senaryoların da çalışıldığı belirtildi. Sisteme ek olarak NPA, Tayvan'da polislerin ateşli silahları daha iyi kullanabilmeleri için 10 adet simüle edilmiş atış poligonu kurdu. Nisan 2021 ile Aralık 2022 arasındaki eğitimlere 56 binden fazla polis memurunun katıldığı öğrenildi.

Uğur Rıfat Karlova





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