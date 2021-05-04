İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tayvan'da restorana hamam böcekli saldırı

Tayvan'da restorana hamam böcekli saldırı
Tayvan'da restorana hamam böcekli saldırı

Tayvan'ın başkenti Taipei'deki bir restorana binden fazla hamamböceği ile saldırı düzenlendi.

Tayvan'da restorana hamam böcekli saldırı - Tıkla İzle

Tayvan'ın başkenti Taipei'de ki bir restorana hamam böcekli saldırı düzenlendi. Restorana giren siyah kıyafetli 2 şahıs, yanlarında getirdikleri binden fazla hamam böceğini restoranın ortasına saçtı. Taipei Emniyet Müdürü Chen Jia-chang yaptığı açıklamada, olayın muhtemelen Bamboo Union suç örgütüne borçlu olduğu iddia edilen kurum sahibine karşı kişisel bir eylem olduğunu ifade etti. Yaşanan olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırıya karıştığından şüphelenilen 4 erkek ve 1 kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 kişiden, 2'sinin hamam böceklerini atanlar olduğu, diğer 2'sinin gözcü olduğu, 1 şüphelinin ise şoför olduğu iddia edildi. Yaşanan ilginç saldırı anı ise restoranın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.