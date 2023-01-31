Tayvan'da yeni hükümet kuruldu

Tayvan'da kabine değişikliği çerçevesinde yeni hükümet kuruldu. Yeni atanan bakanlar, Başkanlık Sarayı'nda Tayvan lideri Tsai Ing-wen'ın katılımıyla düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı. Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang'ın yerine daha önce başkan yardımcılığı ve sağlık bakanı görevlerinde bulunan Chen Chien-jen getirildi. Tayvan'ın en tanınmış siyasetçileri arasında olan ve 2014-2022 yılları arasında Taoyuan Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Cheng Wen-tsan Başbakan Yardımcısı, Eski Keelung Belediye Başkanı Lin Yu-chang da İçişleri Bakanı oldu. İçişleri Bakanı Yardımcısı Chen Tsung-yen yeni kabine sözcüsü olarak, eski Kaohsiung Belediye Başkan Yardımcısı Shih Che de Kültür Bakanı olarak yeni kabinede görev alacak. Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu'nun görevine devam etmesine karar verilirken, inşaat ve çevre mühendisi olan Kabine Genel Sekreteri Li Meng-yen, Kabine Genel Sekreter Yardımcısı Ho Pei-shan, Ticaret Bakanı John Deng, Ulusal Kalkınma Konseyi Bakanı Kung Ming-hsin ve Ulusal Bilim ve Teknoloji Konseyi (NSTC) Başkanı Wu Tsung-tsong da görevini sürdürecek.

Uğur Rıfat Karlova

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