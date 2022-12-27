Tayvan'da zorunlu askerlik süresi 4 aydan 12 aya uzatıldı

Tayvan lideri Tsai Ing-wen düzenlediği basın toplantısında, 2 yıllık değerlendirme ve inceleme sürecinin ardından 4 aylık zorunlu askerlik hizmetinin 2024 yılından itibaren bir yıla uzatılacağını açıkladı. Çin'in Tayvan'a yönelik tehdidinin giderek arttığını söyleyen Tsai, “Son derece zor bir karar aldık. Ancak bu Tayvan'ın Çin tehditleri karşısında hayatta kalmaya devam etmesi için kaçınılmazdı” diye konuştu.

Ukrayna'daki savaşın 300 gündür devam ettiğini hatırlatan Tsai, Ukrayna halkının mücadelesinin özgürlüğüne bağlı bir ulusun vatan savunması olarak nitelendirerek, "Kimse savaş istemez. Ancak barış gökten yağmayacak, bir savaştan yalnızca savaşa hazırlanarak kaçınabiliriz ve bir savaşı ancak savaşma kapasitesine sahip olarak durdurabiliriz" dedi. Tayvan'da alınan karara göre 1 Ocak 2024 itibarıyla 1 Ocak 2005'te veya sonrasında doğan erkekler bir yıl askerlik yapacak.

Uğur Rıfat Karlova

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