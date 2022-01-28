Tayyare Limanı'nın 2'inci sürdürülebilirlik raporu yayınlandı

Bünyesinde Serbay Interactive ve Kod8 Yazılım Teknolojileri şirketlerine ait markalarını barındıran Tayyare Limanı, Sürdürülebilirlik Raporunun ikincisini yayınlandı. Sürdürülebilirlik Raporunun ikincisiyle 2021 yılında yaptığı çalışmaları değerlendiren Tayyare Limanı, 11. yılında da geleceğe dönük vizyonuna ve çalışmalarına ışık tutma amacıyla hareket ediyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Görkem Özdemir, kamuoyu ile paylaştıkları rapora yönelik yaptığı değerlendirme de, ”İlkini 2021 yılının başında yayınladığımız 10 yıllık Su¨rdu¨ru¨lebilirlik Raporu'muzun ikincisini sizlerle paylaşıyoruz. Hizmetlerimiz, faaliyet alanlarımız ve ekibimiz her geçen gün daha da büyüyor ve olgunlaşıyor. 2021 yılı bu manada, müşteri portfo¨yu¨mu¨zu¨, hizmetlerimizi ve ciromuzu arttırdığımız bir yıl oldu” dedi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özkan Gözütok ise raporda yer alan görüşlerinde 11 yıllık çalışma serüveni boyunca yapmış oldukları çalışmalardan, sürdürülebilir ve geleceğe yönelik oluşturulan marka mimarisinden bahsetti. Gözütok, sürdürülebilir büyüme yaklaşımı ile ilgili olarak “2020 yılı sonunda sizlerle ilkini paylaştığımız su¨rdu¨ru¨lebilirlik raporumuzun bu yıl ikincisini paylaşıyoruz. “Su¨rdu¨ru¨lebilirlik” ve “Kurumsal Yönetim” konuları şirketimiz bünyesinde olgunlaşıyor ve biz de daha şeffaf bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Grubun strateji planlamasından sorumlu yönetici Serkan Bayraklı da rapora yönelik yaptığı değerlendirmesinde “Su¨rdu¨ru¨lebilirlik raporumuzun ikincisini sizinle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor ve kurumsallaşma yolunda attığımız adımların devam ettiğini bilmenizi istiyorum. Attığımız bu adımların neticesinde daha şeffaf, su¨rdu¨ru¨lebilir ve o¨ngo¨ru¨lebilir şekilde hareket edebilme yetisini kazanmış olarak daha güçlü şekilde sektörde söz sahibi haline gelmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Tayyare Limanı 2021 Sürdürülebilirlik Raporu'na kurumun internet sitesi www.tayyarelimani.com/hakkinda/surdurulebilirlik-raporlari linkinden ulaşabiliyor.

Ali Yıldız