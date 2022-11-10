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Taziye çadırında büyük acı...Aynı gün doğan kardeşler aynı gün toprağa verildi

Taziye çadırında büyük acı...Aynı gün doğan kardeşler aynı gün toprağa verildi
Taziye çadırında büyük acı...Aynı gün doğan kardeşler aynı gün toprağa verildi

Bursa'da geçtiğimiz gün 8'i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından taziye çadırı kuruldu. Baba Hüseyin El Cesim taziyeleri kabul ederken, yangında yeni detaylar ortaya çıktı. Aynı gün doğan ve amcalarının yanına misafirliğe gelen 10 yaşındaki Ahmet ve 11 yaşındaki Ali El Cesim çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti. Diğer yandan iki kardeşin birbirine sarılı halde bulunduğu öğrenilirken, El Cesim kardeşlerin cenazeleri tanınamadığı için numara verilerek toprağa defnedildi.

Taziye çadırında büyük acı...Aynı gün doğan kardeşler aynı gün toprağa verildi - Tıkla İzle

Geçtiğimiz Salı akşamı merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü mahallesinde bulunan dört katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın sonucu 8'i 1 ile 11 arasında yaşları değişen çocuk ve 30 yaşındaki anne hayatını kaybetti. Yaşanan acı olayın ardından bazı detaylar ise yürekleri burktu. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınırken, binanın 4'üncü katındaki dairede mahsur kalan 3 kişilik aile, merdivenli araçla kurtarıldı.

Yangında Suriye uyruklu anne Amina Eltaha Elmuse ile çocukları Yasir (1), Muhammed (3), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali Aljasem (10) ve yeğenleri Ahmed ile Ali El Cesim kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. 8'i çocuk 9 kişinin, yapılan ilk incelemede sobadan çıkan yangın sırasında dumandan zehirlendiği ve yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Bursa'da ikameti olan ailenin, geçici koruma çerçevesinde olduğu öğrenildi. Yangın sırasında İstanbul'daki bir yakınının cenazesinden dönen baba Hüseyin El Cesim ise yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenerek, zehirlendi.

Hakan Gönül - Abdullah Çibir

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