İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taziye evinde yangın çıktı

Taziye evinde yangın çıktı
Taziye evinde yangın çıktı

Adıyaman’da iki katlı taziye evinin üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Turgut Reis Mahallesi Ramazan Kurt Taziye Evinde meydana geldi. Yangın taziye evinin ikinci katı kadınlar bölümünde bulunun klimadan kaynaklandı. Kısa devre yapan klima biranda alev aldı. Yangını fark eden kadınlar panikle dışarı çıktı.

Klimada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek odayı sardı. Taziyede bulunan kişiler tarafından itfaiye ekiplerine bilgi verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin yükseldiği binanın ikinci katındaki yangına müdahale eden ekipler bir süre sonra yangını kontrol altına aldı.


Yangın birinci kat ve diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında taziye evinin ikinci katı tamamen yanarken, büyük maddi hasar meydana geldi. Yangında herhangi bir yaralı olmadığı öğrenilirken, yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ahmet Arslantaş
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.