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Taziye yemeğinden yiyen 18 kişi hastanelik oldu

Taziye yemeğinden yiyen 18 kişi hastanelik oldu
Taziye yemeğinden yiyen 18 kişi hastanelik oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde taziye yemeğinden yiyen 18 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

 Olay ilçeye bağlı Ada Kırsal Mahallesi'nde yakınlarının taziye yemeğine katılanlardan bazıları bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikâyetleri ortaya çıktı. Aralarından çocukların da bulunduğu 18 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zehirleme şüphesiyle hastanede müşahede altına alınan 18 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mevlüt Bayraktar
 

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