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Taziyenin olduğu mahallede bazı sokaklar karantinaya alındı

Taziyenin olduğu mahallede bazı sokaklar karantinaya alındı
Taziyenin olduğu mahallede bazı sokaklar karantinaya alındı

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi’nde taziyeye katılan 12 vatandaşın korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine mahallenin bazı sokakları karantinaya alındı.

Edremit Kaymakamlığı, Eminpaşa Mahallesi'ndeki bazı sokakların korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığını duyurdu. Kaymakamlık sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Edremit Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 18 Mayıs 2020 tarihli kararı ile Eminpaşa Mahallesi'nin bazı sokaklarında korona virüsü salgınını önlemek amacıyla ikinci bir emre kadar karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Kurul kararı ile Eminpaşa Mahallesi 5 Nolu Aile Sağlık Merkezi ile Kültür Kolejinin bulunduğu adada, batıda Dedeoğlu Sokak sağı ve solu, Kuzeyde 1. Çıkmaz Sokak, doğuda Özkay Sokak, güneyde Eminpaşa Caddesi alanı içerisindeki mevcut bölgeye ikinci bir emre kadar karantina tedbirleri uygulaması kararı alınmıştır” denildi.
Polis ekipleri, karantinaya alınan sokaklarda görev aldı.

Atilla İdiz
 

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