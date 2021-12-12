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Taziyeye geldiği Şanlıurfa'da öldürüldü

Taziyeye geldiği Şanlıurfa'da öldürüldü
Taziyeye geldiği Şanlıurfa'da öldürüldü

Mersin’den taziye için Şanlıurfa’ya gelen şahıs uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybederken, kardeşi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesi'nde yaşandı. Mersin'de ikamet eden Nihat Birgül, bir yakınının taziyesi için Şanlıurfa'ya geldi. Nihat Birgül ve kardeşi Cemil Birgül ile yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı. Bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralanan iki kardeş, birkaç yüz metre mesafedeki Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen kardeşlerden Nihat Birgül kurtarılamayarak hayatını kaybederken Cemil Birgül'ün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine giden polis ekipleri, bölgede inceleme yaparak saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
 

Şinasi İnan
 

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