TBB Başkanı Fincancı, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığı yönünde açıklamalardan dolayı Ankara Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan TTB Başkanı Fincancı, polisler eşliğinde ifadesi alınmak üzere Ankara'ya getirildi.

Fincancı, terör örgütüne yakın bir televizyonda yaptığı açıklamalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK terör örgütüne karşı Kuzey Irak'ta kimyasal silah kullandığını iddia etmişti. Fincancı, bu açıklamalarının ardından Ankara Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dahilinde evinde gözaltına alındı. İstanbul Kadıköy'deki evinde yapılan aramalar sonucunda, evinde kalaşnikof mermisi ve örgütsel el kitabı bulunan Fincancı, ilk ifadesi alındıktan sonra Ankara'ya sevk edilmişti. Fincancı detaylı ifadesinin alınması kapsamında Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü binasına getirildi. Fincancı'nın ifadesi alındıktan sonra mahkemeye verilmesi bekleniyor.

Kemal Diri - İbrahim Çakmak



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