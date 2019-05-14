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TBB'de Şanlıurfa'yı temsil edecek isimler belirlendi

TBB'de Şanlıurfa'yı temsil edecek isimler belirlendi
TBB'de Şanlıurfa'yı temsil edecek isimler belirlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis üye seçimleri yapıldı. Seçimlerde nüfusu 100 binin üzerinde olan merkez ve ilçe belediye başkanları doğal üye olurken, aday ve asil olmak üzere de 14 üyenin ismi belirlendi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi'nde Şanlıurfa'yı temsil edecek üyelerin seçimi yoğun katılımla gerçekleşti. AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk'un başkanlık yaptığı ve tüm ilçe Belediye Meclis Üyelerinin oy kullandığı seçimlerde nüfusu 100 binin üzerinde olan merkez ve ilçelerin Belediye Başkanları doğal üye olarak oy pusulasında yerini aldı. Seçime katılım gösteren tüm meclis üyelerine teşekkür eden AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, oy sayımının ardından yaptığı değerlendirmesinde TBB Meclis Üyeliğine seçilen tüm çalışma arkadaşlarına başarılar diledi.  

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