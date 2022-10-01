TBMM açılış resepsiyonu

27. dönem 6. yasama yılı sebebiyle bir resepsiyon verildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, misafirleri şeref merdivenlerinde karşıladı. Daha sonra konuklar içeriye alındı. Resepsiyona TBMM Başkanvekilleri, siyasi parti gruplarının temsilcileri, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.

23 Nisan şarkı yarışmasında birinci olan söz ve bestesi İlhan Çınar'a ait olan 'Ben 23 Nisan' adlı şarkı seslendirildi. Milletvekilleri Binali Yıldırım ile fotoğraf çektirdi.

Ahmet Umur Öztürk - Hülya Keklik - Utku Şimşek - Mehmet Kalay - İbrahim Berat Yılmaz

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