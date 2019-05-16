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TBMM araştırma komisyonuna üye seçimi Kararı Resmi Gazete'de

TBMM araştırma komisyonuna üye seçimi Kararı Resmi Gazete'de
TBMM araştırma komisyonuna üye seçimi Kararı Resmi Gazete'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM), down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarına yönelik kurulan araştırma komisyonuna üye seçimi kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

TBMM'de down sendromlu ve otistik bireyler için kurulan araştırma komisyonuna üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM Kararında, down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti ile ilgili bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi yer aldı. 

Karara göre, Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik seçilirken, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanvekili, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu komisyon sözcüsü, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ise katip üye seçildi. 

Komisyonun diğer üyeleri ise HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri oldu.  

Muhammet Mücahit Dereli

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