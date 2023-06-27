TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Depremin yaralarını çok daha güçlü bir şekilde sararak yolumuza devam edeceğiz'

Kahramanmaraş'ı ziyaret eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İl Emniyet Müdürlüğündeki koordinasyon toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı.

Devlet olarak deprem bölgesinde sorumluluklarını yerine getirdiklerini ifade eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Bugün geldiğimiz nokta itibariyle şehirlerimiz hızla imarı ve inşası noktasına gelinmiştir ve burada da hızla mesafe alıyoruz. Ümit ediyoruz ki en kısa sürede kalıcı konutların gerçekleştirilmesidir. Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da bütün deprem bölgesindeki illerimiz ve ilçelerimizde en kısa sürede mümkün olur. Aynı zamanda sanayi bölgesindeki depremden en çok etkilenen ili Kahramanmaraş oldu. Sanayi tesislerimizin yeniden faaliyete geçmiş olduğunu bugün görüyoruz. Ama henüz faaliyete geçememiş iş yerlerimiz de var. Bunların da hep beraber eksizsiz olarak faaliyetlerine başlayacağı bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın ortak vazifesidir. Devlet olarak üzerimize geçen sorumluluğu büyük gayret gösterdik. İnşallah bu acılar hiç unutulmayacak. Neredeyse ailesinin tamamını kaybetmiş insanlarla karşılaştık. Alınan mesafe önemlidir" diye konuştu.

"Bu şehirler çok kısa bir süre içerisinde yükselecek"

Deprem bölgesinde yaraların hızlı bir şekilde vatandaşların daha güçlü bir şekilde hayatlarını sürdüreceklerini ifade eden Kurtulmuş, "Depremden sonraki toparlanma sürecinde hiç kuşkusuz cumhurbaşkanımızın hemen depremin bir iki gün sonrasında bölgeye gelmesi ve ısrarlı olarak bölgedeki şehirlerin hepsini bazılarına iki üç kere ziyaret etmesi, en ücra yerlere kadar gitmesi ve yapılan işleri yerinde görmesi çalışanları motive etmesi ve eksiklikler varsa bunları motive etmesi ve bu süreçlerin hızlı bir şekilde geçildiğini biliyoruz. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarına öncülük eden talimatları ile onlara daha hızlı çalışmalar sağlayan cumhurbaşkanımıza ilgili bakan arkadaşlarımıza illerin mülki idare amirlerine ve sahanın en ücra köşelerinde görevlerini icra eden tüm personellerimize teşekkür ediyoruz. Allah bu millete bir daha böyle büyük bir acı yaşatmasın. İnşallah depremin yaralarını çok daha güçlü bir şekilde sararak yolumuza devam edeceğiz. Bu şehirleri yeniden yıkıntıları ve külleri üzerinden çok kısa bir süre içerisinde yükselecek. Vatandaşlarımız hayatlarını çok daha güçlü bir şekilde bundan sonra sürdüreceklerdir diye umut ediyoruz. Ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan bütün depremzedelerimize her ilinde ve her ilçesindeki kardeşlerimize hayırlı bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Halil Ulubey

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