TBMM Başkanı Mustafa Şentop'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü nedeniyle yaptığı paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde gerçekleşen Milli Mücadele'nin önemine vurgu yaparak Türk Milletinin bayramını kutladı.

TBMM Başkanı Şentop yayınladığı mesajda, "İstiklal ve istikbal mücadelemizi zaferle taçlandırarak milli varlığımızı tarihin güçlü bir öznesi olarak devam ettirme kararlılığımızı bütün dünyaya kabul ettirerek ilan ettiğimiz Cumhuriyetin 99'uncu yılına erişmenin gururunu yaşıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Topyekün Millet olarak, emperyalist istilacı ve işgalcilere karşı kazandığımız destansı zafer sonrasında milli egemenlik esaslarıyla devletimizi yeniden yapılandırdığımız süreçte ilan ettiğimiz Cumhuriyet, ay yıldızlı bayrağımızın altında hür ve bağımsız yaşama irademizin somutlaşmış ifadesidir. Cumhuriyet çokluk içinde birlik anlayışı ile gelişmiş, demokrasi ile taçlanmıştır” ifadelerini kullandı.

“İçerden ve dışardan hiçbir oluşum ve girişimin milli birliğimizi bozmasına fırsat verilmemiştir”

Şentop, Türk milletinin, cumhuriyetin ilanındaki süreçte karşılaştığı zorlukları ve sıkıntıları, birlik ve barışı muhafaza ederek aştığını belirterek, “İçerden ve dışardan hiçbir oluşum ve girişimin milli birliğimizi, vatanımızın bütünlüğünü ve anayasal düzeni bozmasına fırsat verilmemiştir. Bu kararlılığımız, aslında, Cumhuriyetin kuruluş sürecindeki mücadelemizin devamıdır. Eğitimden sağlığa, kültürden sanata, tarımdan ticarete kadar her alanda büyük bir gelişme göstermemizin yarınlardaki en güçlü güvencesi Aziz Milletimizdir. Kadın-erkek, çocuk-büyük, genç-yaşlı fark etmeksizin 85 milyon vatandaşımızın yanı sıra, dünyanın başka coğrafyalarında yaşayıp kalbi bizimle atan bütün kardeşlerimizin varlığı ve dayanışmasıyla yarınlarımızın daha huzurlu, güvenli, güçlü ve müreffeh olacağına inancım tamdır” diye belirtti.

“Bugün, millet olarak bizim iftihar günümüzdür”

Şentop, Cumhuriyet ve demokrasinin milli egemenliğin somutlaşmış nizam olduğunu ifade etti ve açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Güçlü ve tam bağımsız Türkiye idealimiz ve 'barış ve huzurun teminatı güçlü Türkiye' anlayışımız her geçen gün çok daha büyük güç ve kararlılık kazanmaktadır. Cumhuriyetin ilan edilişinin 99'uncu yıldönümünü kutladığımız bugün, Millet olarak bizim iftihar günümüzdür. Bu vesileyle kurtarıcı ve kurucu Meclisimizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadelenin kahramanlarından müteşekkil Birinci Dönem ile Cumhuriyetimizi ilan eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci dönem milletvekilleri başta olmak üzere Milletimize ve Devletimize hizmet etmiş bütün siyaset ve devlet adamlarımızı, aziz vatanımızı bizlere emanet eden kahraman şehitlerimizi ve vefat etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.”

Evren Doğru

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