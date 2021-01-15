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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Şentop sosyal medya üzerinden Sağlık Bakanı Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Şentop, şunları kaydetti:

“Büyük gayretleriniz için size, Sayın Sağlık Bakanı Bakanım Fahrettin Koca ve bütün sağlık çalışanlarına müteşekkiriz. İnsanüstü bu büyük gayretleriniz salgını yenmemizi sağlayacaktır, inanıyoruz, güveniyoruz.”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, TBMM Başkanı Şentop'a teşekkür ederek, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop'a aşı programımıza verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi hep birlikte kazanacağız” ifadelerini kullandı.
Ahmet Umur Öztürk
 

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