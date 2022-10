TBMM Başkanı Şentop, 27. Dönem 6. Yasama yılı açılışında konuştu

Şentop, TBMM 27. Dönem 6. Yasama yılı açılışı sebebiyle Genel Kurul'da bir konuşma yaptı. Şentop, şöyle konuştu:

“Bin yıl önce, Çağrı Bey'in keşif seferleriyle başlayan, 1071 Malazgirt Zaferi ile hızlanan ve bugüne kadar gelen Türkiye tarihini, hoşumuza giden veya gitmeyen yönleriyle bir bütün olarak ele almaya mecburuz. Bizi bu topraklarda var kılan, bu toprakları bize vatan yapan bu bin yıllık tarihin acı ve tatlı olaylarıdır. Bu yüzden, Türkiye'nin coğrafi birliğini bozmak ne kadar yanlış ve kabul edilemez ise, farklı devletlerin, yapıların ve yöneticilerin devamlılık içinde inşa ettiği Türkiye tarihini parçalamak da o ölçüde tehlikeli, yanlış ve gayrımillî bir tavırdır. Türkiye'yi bu aziz millete vatan kılmak için gayret sarf eden beylikleri, devletleri, hanedanları, komutanları, devlet adamlarını, tarihin seyri nasıl ilerlemiş olursa olsun, birbirlerinin düşmanları veya rakipleri değil, tamamlayıcıları olarak görmeliyiz.”

Tahıl krizinde Türkiye'nin sorun çözücü yaklaşımına işaret eden Şentop, “Sizlerin de bildiği üzere Türkiye'nin liderlik ettiği bu sorun çözücü yaklaşıma, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere birçok uluslararası kuruluştan ve farklı ülke liderlerinden destek ve teşekkür mesajları gelmiştir. Elbette bu teşekkürlerin hiçbiri, Türkiye için, gıda kıtlığı yaşayan ülkelerde karnının doymasına vesile olduğumuz bir çocuğun tebessümünden daha değerli değildir. Buna ilave olarak, Rusya ile Ukrayna arasında iki ülkenin çok önem verdiği esir takasının gerçekleştirilmesine Sayın Cumhurbaşkanımızın arabuluculuğu ile Türkiye öncülük etmiştir. Bu olay da, bölgemizde yaşanan büyük krizin çözüme bağlanması konusunda Türkiye'nin tutumunun ve hamlelerinin ne kadar kıymetli olduğunu somut olarak göstermektedir. Son günlerde ziyaret ettiğimiz veya telefonla görüştüğümüz ülkelerin siyasetçilerinin ilk talebi, Türkiye'nin kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk tutumunun devam ettirilmesi yönündeydi. Değişen şartlar ne olursa olsun, bazı devletlerin ikiyüzlü tavırları, savaşı destekler politikaları devam etse de Türkiye barıştan yana çalışmasını sürdürmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Şentop, Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile alakalı gelişmelerde de çok önemli bir döneme girildiğini söyleyerek, “Türkiye, uluslararası hukuk çerçevesinde sahip olduğu bütün hak ve menfaatlerini her zaman ve her yolla korumak ve savunmak konusunda kararlıdır. Kıbrıs adasında, iki farklı halk ve iki farklı devlet bulunduğu gerçeğinden hareket eden bir yaklaşımla, Türkiye, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yaklaşımını desteklemektedir. Adada Türk toplumunun varlığını ve haklarını inkar eden Rum yaklaşımının çözümün önündeki en büyük engel olduğunu biliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz her zaman Kıbrıs davasında siyasi görüş farklılıklarını bir kenara bırakarak ortak tutum belirlemiştir. Bundan sonra da KKTC yanında durmaya ve haklı davasını desteklemeye devam edecektir” dedi.

Ahmet Umur Öztürk



