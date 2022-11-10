TBMM Başkanı Şentop: '(3 CHP'li vekil hakkındaki fezleke) 'Karma komisyonun yetkisinde'

TBMM Başkanı Şentop, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla TBMM Kampüsü'nde yer alan Kabatepe Parkı'na fidan dikti. Şentop, fidan dikiminin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Şentop, yarın ağaçlandırma günü olduğunu belirterek, “Burada 2022 olması münasebetiyle 22 fidan diktik. Bazı çok özel fidan çeşitleri burada deneniyor. Bugün de 22 fidan dikeceğiz. Herkesi, halkımızı ağaçlandırmayı, fidan dikmeyi teşvik edecek şekilde hareket etmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yalova'da duruşma salonunda CHP'li milletvekillerinin mahkeme heyetine müdahalesi olduğunu ve onun üzerine Ankara Cumhuriyet Savcılığının da bugün soruşturma başlattığını hatırlatan gazeteciye Şentop, “Çok üzüntü verici görüntüler. Zaman zaman tartışmalar olabiliyor mahkeme salonlarında ama duruşma esnasında hakime karşı bu şekilde rencide edici, yüksek sesle ve hakaretvari ifadelerle saldırmanın, taarruz etmenin sadece milletvekilleri değil normal sıradan vatandaşlarımız için bile uygun olmadığını ve benzer bir olayın da ben yaşanmadığını şimdiye kadar düşündüm. Geriye dönük olarak araştırdım, yok. Dolayısıyla vahim bir olay belirteyim. Öncelikle tabii diğer süreçlerde özel bir yetkisi yok. Meclis Başkanlığı zaten gelen bütün fezlekeleri sadece yasama sorumsuzluğu bakımından inceleyerek ilgili komisyona sevk ediyor. Komisyonun işidir, görevidir ama özellikle kamu düzeninin bozulması yönünde güvenlik güçleri ile ilgili eylemlerde, aynı şekilde yargılama görevinin devamı konusunda özel hassasiyetlerimiz olduğunu ifade etmek isterim. Karma komisyonun yetkisinde” karşılığını verdi.

Ahmet Umur Öztürk



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