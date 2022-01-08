TBMM Başkanı Şentop 3. Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı

Üsküdar'da Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TGSP Yönetim Kurulu üyesi Bilal Erdoğan ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla gerçekleşti. Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, yönetim kurulu değişikliğine gidilerek oylama yapıldı ve Ali Haydar Ustaosmanoğlu yeni başkan seçildi.

“21. yüzyıl ülkemiz için gerçekten öncü bir ülke rolüne sağlam adımlarla yürüdüğüne inanıyorum”

Programa katılan Bilal Erdoğan, “Değerli genç kardeşlerim, geçen dönemde hizmet verdik. Bundan sonra emaneti genç arkadaşlarımıza, yeni bir ekibe devrediyoruz. İnşallah bu gençliğin enerjisi, sivil toplum kuruluşlarının enerjisi, TGSP'de devamlı kendini yenileyerek, tazeleyerek süre gelir süre gider. Hayırlı işler yapmaya devam edilir. Bir mesaj vereceksem bu, gençlik çalışmalarını gençler eliyle yapmalıyız. Gençlik çalışmalarını gençlere emanet etmeliyiz. Gençlikten kastım ben değilim. Saçı başı olan çocuklarımıza bu işleri yaptırmamız lazım. Allah'ın izniyle niyet hayır akıbet hayır iyi şeylere gebe olduğunu düşünüyorum. 21. yüzyıl ülkemiz için gerçekten öncü bir ülke rolüne sağlam adımlarla yürüdüğüne inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Şentop, ”Yetişkinler tarafından gençlerle ilgili yapılan değerlendirmelerde özellikle çoğu zaman olumsuz ve eleştirel yaklaşımlar ön plandadır.

Kendi gençliklerini olumlu anlatırken bugünün gençliğiyle ilgili olumsuz değerlendirmeler yaparlar. Bunlar tamamen kendi gençliklerini aklamak için yaptıkları şeylerdir. Gençlerimizin toplumun genel yapısından bir farkı yok. Gençlerimizden ümitliyiz. Mesela 15 Temmuz'da yaşanan süreç, bu işin sadece kitap sayfalarında anket çalışmalarında kalmadığını, gençlerin gerçekten de millet, vatan, bayrak ve devlet söz konusu olduğunda canları pahasına sokaklara ineceklerini gördük. Bu bakımdan gençlerle ilgili bu olumsuz değerlendirmeleri artık bırakmakta fayda var.

Türkiye'nin milletimizin çok büyük bir sorumluluğu var. Bu sorumluluğun önemli bir kısmının tarihi boyutu var. Bizim yüzyıllarca bir arada yaşadığımız, aynı idealler için mücadele ettiğimiz halklar var. Bunların bizlerden beklentileri var. Tarihteki her olay sonuçları itibariyle sonraki zamanlarda da kendini devam ettiriyor. Etrafımızda olup biten sorunlara baktığımızda yaşananların bağlantılı olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla tarih bize bir yük yüklüyor” şeklinde konuştu. Öte yandan TBMM Prof. Dr. Mustafa Şentop'a ve katılımcılara hediye takdim edildi.

Elyesa Karatepe - Metin Başar