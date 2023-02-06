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TBMM Başkanı Şentop: 'Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş ve ailesine henüz ulaşamadık'

TBMM Başkanı Şentop: 'Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş ve ailesine henüz ulaşamadık'
TBMM Başkanı Şentop: 'Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş ve ailesine henüz ulaşamadık'

TBMM Başkanı Şentop, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'tan haber alınamadığını bildirdi.

Şentop, Danışma Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Şentop, siyasi parti milletvekillerini görevlendirdiğini söyleyerek, “Biz Danışma Kurulu toplantısı yaparak, Meclisimizin bu haftaki Genel Kurul çalışmalarına ertelemek önümüzdeki hafta Salı gününden itibaren devam etmek üzere karar aldık. Yarın Genel Kurul'da neticelendirilecek. İttifakla bu kararı aldık. Hep beraber başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere bütün milletvekillerimiz yaşanan felaketle ilgili olarak büyük bir çalışma, gayret içindeyiz. Tekrar milletimizin başı sağolsun, geçmiş olsun” dedi.

Şentop, kan bağışı kampanyası başlattıklarını belirtti. Şentop, milletvekilleri ile irtibat halinde olduklarını kaydederek, AK Parti Adıyaman milletvekili Yakup Taş'ın bulunduğu binanın çöktüğünü ve henüz kendisine ulaşılamadığını ifade etti.

Ahmet Umur Öztürk
 

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