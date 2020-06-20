TBMM Başkanı Şentop: 'Artık sağlık hizmetlerimizin kalitesi tartışılmazdır'

Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Törende konuşma yapan TBMM Başkanı Şentop, "Burada TBMM Başkanı sıfatıyla değil sadece. Yaklaşık 18 buçuk yıl görev yapmış Marmara üniversitesi mensubu bir kardeşiniz olarak bulunuyorum. Ayrı bir heyecanı var burada olmanın. Marmara Üniversitesi akademik çalışanları, idari personelleri ve öğrencileriyle beraber 90 bini aşkın nüfusu olan bir üniversite.

Bu nüfusun Maltepe'ye taşınması şehir merkezindeki nüfusu nispi olarak hafifletecektir. Aynı şekilde Marmara Üniversitesi'nin Recep Tayyip Erdoğan Külliyesine taşınması Maltepe ilçemizin cazibesini de artıracaktır. Ben de 10 yıl öncesine kadar Marmara Üniversitesi akademik mensuplarındandım. Bugün gördüğünüz alandaki çalışmalar hepimizi mutlu etmektedir. Temelini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Kasım tarihinde attığı külliyemizin en kısa zamanda tamamlanacağına inanıyorum. Bu konuda rektörümüzün de hepimizden daha gayretli olduğuna inanıyorum” dedi.

Şentop, “Bugün bir başka gurur vesilemiz de Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesinin açılışı yapılmış olacak. Artık sağlık hizmetlerimizin kalitesi tartışılmazdır. Sağlık sistemimiz içinde bulunduğumuz süreçte kendisini test etti. Korona virüs salgını sürecinde hiçbir vatandaşımız mağduriyet yaşamadı. Üstelik sadece kendimize yetmedik, bütün dünyaya ulaşmaya çalıştık.

Özellikle sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz şehir hastaneleri ve Sahra hastaneleri açılışlarıyla bütün dünyaya farkı göstermiş olduk. Gelişmiş ülkelerin hepsini geride bıraktık. Devletler ve milletler arası ilişkilerimize çıkar odaklı bakmıyoruz. Biz sevgi medeniyetinin mensuplarıyız. Bu hususta Cumhurbaşkanımızın önderliği ve rehberliği bize güç ve güven veriyor” diye konuştu.

“Biz aziz milletimize iyi niyet ve samimiyetle hizmet etmeye gayret ediyoruz” diyen TBMM Başkanı Şentop, “Burada bir noktada da üzüntümü ifade edeceğim. Korona virüs salgını sebebiyle böyle güzel bir eseri mütevazi şartlarda açmak zorunda kaldık. İnşallah Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi açılışını maske, mesafe ve hijyen kaygısı olmadan 10 binlerin katılımıyla coşkulu ve heyecanlı bir şekilde gerçekleştirmeyi diliyorum. İstanbul'a Maltepe'ye büyük değer kazandıran hastanemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Metin Başar - Gamze Erdemir

