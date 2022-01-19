TBMM Başkanı Şentop: 'Biz başından beri bu projenin ticari olmadığını düşünüyorduk'

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, resmi ziyarette bulundukları Katar'ın başkenti Doha'da gazetecilerle bir araya geldi. TBBM Başkanı Şentop, Doğu Akdeniz Boru Hattı (EastMed) Projesine yönelik gelen soruya cevap olarak, "Biz başından beri bu projenin o haliyle ticari olmadığını, ekonomik olmadığını, makul olmadığını düşünüyorduk. Sadece Türkiye'ye hasım olmak noktasından hareketle siyasi amaçlarla böyle bir projenin gerçekleştirilemeyeceğini biz baştan beri söylüyorduk. Daha gaz çıkmadı, onun için kimse gaza gelmesin. O bakımdan gerçekler tabii görüldü” ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz ile hiçbir alakası olmayan ülkelerin burasıyla ilgili konuşmasını, iddialarda bulunmasını ve talepler dile getirmesini yadırgadığını dile getiren Başkan Şentop açıklamasına, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını sonuna kadar ve her türlü vasıtayla müdafaa edecek, onlara sahip çıkabilecek bir kudrettedir. Biz, Doğu Akdeniz'in imkanlarını başta Doğu Akdeniz'deki ülkeler olmak üzere uluslararası hukuk, adalet ve hakkaniyet çerçevesinde paylaşılmasını, ekonomik imkanlarının paylaşılmasını arzu ediyoruz. Bunun barış içerisinde müzakerelerle gerçekleştirilmesini arzu ediyoruz" sözleri ile devam etti.

“Bütün dünya ekonomik sorun yaşıyor”

TBMM Başkanı Şentop Türkiye ekonomisi hakkında yöneltilen soruya, “Tüm dünya özellikle korona virüs salgını nedeniyle ciddi bir ekonomik sorun yaşıyor. Türkiye daha önce tarihe baktığımızda da zaman zaman ekonomik sıkıntılar yaşamıştır ama Türkiye çok güçlü, çok büyük bir ekonomik potansiyele sahip bir ülkedir. Dünyadaki en büyük ekonomik büyüklüğe sahip 20 ülkeden birisi. Bu ekonomik sorunları Türkiye daha önce de aşmıştır. Daha büyük sorunlar vardır onları da aşmıştır. Bu sorunu da aşacak” şeklinde cevap verdi.

“Türkiye dünyada en fazla göçmen barındıran ülkedir”

Göçmenler konusunda ise TBMM Başkanı Şentop, “Türkiye dünyada en fazla göçmen barındıran ülkedir. Bunun Türk milletinin insani ve vicdani yaklaşımının bir sonucu olduğunu düşünüyorum” dedi. Göçmenlere yönelik bazı münferit olaylar üzerinden genel bir değerlendirme yapılmaması gerektiğine ve Türkiye tarihinde ırkçılık olmadığına vurgu yapan Başkan Şentop, "Türkiye'de 5 milyondan fazla göçmen var, Türkiye'nin nüfusu da 85 milyon. Bu kadar çok insanın yaşadığı ülkede, bazı münferit olaylar mutlaka olur, olacaktır ama eğer bu şekilde Türkiye'de bir halkımızın onlara karşı yaklaşımında bir kasıt olmuş olsaydı, o insanlar Türkiye'de bulunmazlar, o zaman gider Yunanistan'da veya Almanya'da yaşarlardı. Yani öyle basına yansıyan üç beş olayla karar vermek çok yanlış olur, Türkiye'ye büyük haksızlık olur, bizim milletimize büyük haksızlık olur” ifadelerini kullandı. Ayrıca Başkan Şentop Yunanistan polisinin göçmenlerin botlarını şişlerle patlatarak onları denizlerde boğulmaya terk ettiğini dile getirerek, Türkiye'nin ise sınırlarına gelen göçmenlere sahip çıktığının altını çizdi.

“İngiliz gazeteciler önce İngiltere'deki gelişmelere baksınlar”

Bir İngiliz gazetesinin 2023'teki seçimlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybedeceği yönündeki makalesine ilişkin soruya TBMM Başkanı Şentop, "İngiliz gazeteciler önce İngiltere'deki gelişmelere baksınlar, Başbakan Boris Johnson ne yapacak acaba, istifa edecek mi devam edecek mi, düşürecekler mi ne olacak onunla ilgilensinler. Kendi arzu ettikleri şeyleri yazıyorlar." cevabını verdi.

Başkan Şentop Türkiye'deki başkanlık seçimlerinde 50+1 sisteminin değiştirilmesinin gündemde olup olmadığına ilişkin soruyu ise “Böyle bir konu için bir anayasa değişikliği gerekir. Böyle bir şey Meclisin gündeminde yok, Türkiye'nin gündeminde yok.” şeklinde cevapladı.