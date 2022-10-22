TBMM Başkanı Şentop, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı son durum toplantısına katıldı

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde Organize Sanayi Bölgelerinin altyapıları, arıtma tesisleri ve derin deşarj sistemini içeren projelerin son durumları, TBMM Başkanı Şentop'a anlatıldı. Proje çerçevesinde tamamlanan OSB müşterek atıksu arıtma tesisleri, derin deşarj sistemi ve OSB altyapı, atıksu kolektör ve şebeke hatlarında gelinen aşamaların bilgisi verildi.

“Ergene temiz akacak, millet nefes alacak” ilkesiyle başlatılan eylem planı çerçevesinde Ergene Havzası'nın temizlenme sürecini, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal ile Derin Deniz Deşarj Genel Müdür Vekili Murat Aktaş, yaptıkları sunumla aktardılar.

TBMM Başkanı Şentop, toplantıda gerekli bilgileri aldıktan sonra, “Nasıl ki Haliç imkansız gibi görünse de bir başarı hikayesi oldu, Ergene de öyle olsun diye çalışıyoruz. Bölgedeki tüm paydaşların yer aldığı, gereken tüm yaptırımların kapsam içerisinde olduğu çalışmalar üzerinde gayret sarf ediyoruz. Trakya rahat bir nefes alsın, tüm hedefimiz bu” değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, Ergene Havzası için yapılan çalışmaların takibini sürdürecek ve yapılanların ayrıntılarıyla ilgili kamuoyunun bilgilendirileceği ayrı bir toplantı yapılacak.

Tekirdağ Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Ergene Derin Deşarj Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eyüp Sözdinler ve kamu kuruluşlarının ilgili idarecileri katıldı.

Halil Dağ



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