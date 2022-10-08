TBMM Başkanı Şentop: 'G20 Toplantısı'nda Rusya'nın ve Ukrayna'nın temsilcileri Türkiye'ye teşekkür ettiler'

Adıyaman Dernekler Federasyonu (ADIFED) ve Adıyamanlılar Vakfı tarafından organize edilen Adıyaman Tanıtım Günleri'nin açılışı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla gerçekleştirildi. Adıyaman Tanıtım Günleri'nin açılışında Şentop'un yanı sıra AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu selamlama konuşması gerçekleştirdi. Programa çok sayıda vatandaş katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop programda yaptığı konuşmada, “Canlanan sosyolojik şehir kültürüyle birlikte Adıyaman'ın folklorik yapısı, gastronomisi ve turizm alanında büyük ekonomik canlılıklara sebebiyet verecektir inşallah. Memleket özlemi ve sosyal kaynaşmalarda ruhlara şifa yüzlere neşe olarak yansıyacaktır. Bu sebeple bu tarz organizasyonları çok önemsiyorum. Değerli kardeşlerim, devlet ve millet olarak, insanlık olarak bulunduğumuz günlerde içeride, dışarıda birtakım büyük sıkıntılarla karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Atılan adımlar her iki ülke tarafından teşekkürle karşılandı”

G20 toplantısında dünyada yaşanan sorunların konuşulduğuna değinen Şentop, “Bu sorunlara sebebiyet veren ülkelerin temsilcilerinin de içinde bulunduğu bir ortamda tartışıldı. Kendi aralarında bazı sert tartışmalar da yaşandı. Türkiye'nin bilhassa bu süreçlerde yapmış olduğu başarılı işler, teşebbüsler ve Türkiye'nin güvenilirliği ön plana çıktı. Bugün savaşmakta olan yakınımızdaki iki ülkenin temsilcileri, Rusya'nın, Ukrayna'nın temsilcileri. Her ikisi de Türkiye'ye teşekkür ettiler. Gerek savaşın sona erdirilmesi yönünde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gösterilen gayretler gerekse bunun somut sonuçları, tahıl koridorunun açılması, esir mübadelesi yoluyla gerçekleştirilen atılan adımlar her iki ülke tarafından teşekkürle karşılandı. Bunun dışında ayrıca tahıl koridoru dolayısıyla birçok ülke Türkiye'ye ayrıca teşekkür etti” dedi.

Şentop, açıklamalarına şöyle devam etti:

“İnşallah Türkiye bulunduğu bölgede insani bir perspektifle ortaya koyduğu dış politikanın gereğini yerine getirecek ve büyük gayretlerle, barışın tesisi içinde çalışacaktır. Dünyanın önemli bir dönüşüm geçirdiği sürecin içindeyiz. Başlangıcındayız hatta diyebiliriz. Ortaya çıkan savaş bu süreci daha da sıkıntılı, krizli bir hale soktu. Ama burada önemli olan Türkiye'de istikrarı, birliği, bütünlüğü ve Türkiye olarak bilhassa uluslararası konuda güçlü, ortak bir tutum belirleyebilmesidir. Türkiye'nin biraz zamana ihtiyacı var. Zamanla beraber istikrara ihtiyacı var.”

Caner Sönmez - Elif Somuncu



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