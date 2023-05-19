TBMM Başkanı Şentop: 'Gençlerimizle gurur duyuyoruz'

TBMM Başkanı Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şentop, mesajında Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı tarihin gençlere armağan edilmiş olmasının bütün dünyaya verilen en önemli mesaj olduğunu kaydederek, “İlk adım ilk kıvılcımdır. İstanbul'dan Samsun'a yapılan yolculuğun ufku istikbal, hedefi istiklaldi. İstikbal, siz, geleceğimiz. Bu gelecek asla omuzlarınıza yüklenmiş bir ağırlık ve bir beklentiler sarmalı değil. Gelecek, sizi ruhen, kalben, fikren daha mutlu ve ümitvar edecek, ışığı bugünü aydınlatan zamanların müjdecisidir. Hayat yolculuğunuzda takip edeceğiniz izler ve kararlar hür iradenizle seçiminiz, bizler bu yolcukta daima yardımcılarınız olacağız. Desteğimize ihtiyacınız olan her an yanınızdayız. Ancak inancınıza, iradenize, fikrinize, kararınıza hiçbir kuvvet müdahale edemez, zorbalık ya da korku ile yıldıramaz. Hedefler ve hayaller asla esaret altına alınamaz. Hedefleri gökyüzünü aşanların, hayalleri ufka sığmayanların kanatlarını tutamazlar. Milletçe Türkiye Yüzyılı'na yürürken bu gerçeğe gururla şahitlik ediyoruz” dedi.

Şentop şunları kaydetti:

“Gurur duyuyoruz. Teknolojide, bilimde, sanatta, sporda, edebiyatta, sivil toplumda, siyasette velhasıl hayatta tüm gayretlerinizle gurur duyuyoruz. Yaşadığımız deprem felaketinin ardından gece gündüz demeden kardeşlerinin yardımına koşan gençlerimizle gurur duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki mazlum insanlar için, tüm canlar için yüreklerini ortaya koyan gençlerimizle gurur duyuyoruz. Tüm dünyaya emsal olan yüksek demokratik olgunluğunuzla gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de gençlerimizi yüreklendirmesi ve hedeflerinin yolunu açmasıyla 14 Mayıs seçimlerinin sonucunda genç milletvekillerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisimizde göreve başlayacaklar. Gençlerimizin enerjisiyle ve fikirleriyle milletimizin kalbi Meclisimiz daha da güçlenecek. Sevgili gençler, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan cumhurbaşkanı seçimlerinde de tam katılımla demokrasimize güç vererek iradenizi sandığa yansıtacağınıza yürekten inanıyorum.”

Ahmet Umur Öztürk

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