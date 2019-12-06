TBMM Başkanı Şentop: 'Kadınların siyasette temsil oranlarını artırmak için en çok gayret eden kişi Cumhurbaşkanımızdır'

Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Kadın Hakları Günü ve Türk Kadını'na seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 85'inci yıl dönümü programına Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile çok sayıda kadın katıldı. Gecede kadınların Cumhuriyet ilanından sonra seçme seçilme haklarını anlatan slayt gösterimi yapıldı.

“Bugün kadınlarımız 1930'lu yıllarda elde ettikleri haklarının çok ilerisine geçmişlerdi”

Programda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Mustafa Şentop, “Kadınların TBMM'deki temsil oranının 1935 yılının ilerisine geçmesi için Türkiye 72 yıl beklemek zorunda kalmıştır. Kadınların TBMM'de yeniden nitelikli bir oranda temsil edilmeleri 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan genel seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve gayretleri sonucu gösterilen kadın adaylarla mümkün hale gelmiştir. Kadınların seçme-seçilme hakları sadece milletvekilli seçme-seçilme hakkı ile sınırlı değildi. Kadınlar yerel yöneticide olamıyorlardı. Bu sebeple kadınlar ilk kez seçme-seçilme hakkına 3 Nisan 1930 tarihinde kabul edilen Belediye Kanunu ile kavuştular. Bugün kadınlarımız 1930'lu yıllarda elde ettikleri haklarının çok ilerisine geçmişlerdir” dedi.

“Kadınların siyasette temsil oranlarını artırmak için en çok gayret eden Cumhurbaşkanımızdır”

Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Şentop, “ Türkiye artık 1930'lardaki Türkiye değil, bugün ayrıntı gibi görülen hakları elde etmek bir dönem oldukça zordu. Çünkü dönemin ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel şartları günümüzden çok farklıydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak ifade edecek olursam, TBMM'de kadınların daha yoğun bir şekilde temsil edildiklerini söyleyebilirim. Önceki dönemlerde olmadığı kadar çok kadın milletvekili meclisimizde görev yapıyor. Bu dönem meclisimize 102 kadın milletvekili girdi. Kadınların siyasette temsil oranlarını artırmak için en çok gayret eden kişi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır” şeklinde konuştu.

“Ülkemiz hayatın her alanında kadınlarıyla birlikte gelişmeye ve ilerlemeye devam edecektir”

Şentop, “Kadınlarımız bugün şikâyet ettikleri hangi konu varsa görev almaya, sorumluluk üstlenmeye talip olmaya teklif ediyorum. Hangi mevkide bulunmak istiyorlar, hangi sorunu çözmek istiyorlarsa ellerini taşın altına koymaları gerekir. Böyle yaptıkları takdirde 1930'lu yıllarda verilen siyasi haklar çok daha anlamlı ve işlevsel hale gelecek. Ülkemiz hayatın her alanında kadınlarıyla birlikte gelişmeye ve ilerlemeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Biz gasp edilmiş olan haklarımızı kendimiz söke söke aldık diyen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı 1934'te verildi. Daha sonraki yıllarda demokrasimizin olgunlaşması ve vesayet sistemine karşı mücadelede büyük bir sivil toplum alanı ve siyaset alanı açıldı kadınlara. Özellikle başörtülü kadınların seçilme hakları yine AK Parti hükümetleri döneminde Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte 2015 genel seçimlerinde 1934'te eksik kalan işte o süreç ile tamamlanmış oldu. Bize bir hak tanındığını düşünmüyorum. Biz kadınlar olarak bu memleketin gerçekten acı yılları var. Yaşadığımız bizim acılarımız var. Ama karşısında hiçbir zaman yılmadan mücadele ettiğimiz süreçler var. Biz gasp edilmiş olan haklarımızı kendimiz söke söke aldık” dedi.

Mustafa Biçer