İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile görüştü.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Makedonya'da görüşmelerine devam ediyor. Şentop, başkent Üsküp'te Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile görüştü. Şentop, görüşmede Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunda uyarıda bulunarak, "Türkiye'de darbeye kalkışan FETÖ, uluslararası bir terör örgütü. FETÖ faaliyet gösterdiği her ülkede devleti hedef alıyor. Dost ve kardeş ülkemize de zarar vermesini istemiyoruz. Bunlar bazı devletlerin taşeron örgütleridir.

Kuzey Makedonya'nın da zarar görmesini istemediğimiz için bu konuda kısa sürede adım atılmasını istiyorum. Türkiye her zaman Kuzey Makedonya'ya desteğini sürdürecek. Ticaret hacminde hedef 1 milyar dolar. Salgın sürecinin bunu aksatmasına izin vermeden ve hız kesmeden hedefi yakalayacağız. ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' biz bu sözü dünyaya şöyle söylüyoruz; insanı yaşat ki dünya yaşasın" ifadelerini kullandı.

Şentop, Başbakan Zaev ile görüşmesinin ardından Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski tarafından kabul edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.