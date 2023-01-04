TBMM Başkanı Şentop: '(Lozan Barış Anlaşması'nda) Gizli bir hüküm olamaz'

TBMM Başkanı Şentop, Lozan Barış Anlaşması'nda gizli madde olduğu iddialarına ilişkin, “Lozan Anlaşması süreli bir anlaşma değil. Çok taraflı bir anlaşma. Süre meselesi söz konusu değil. Gizli madde meselesi hukukçular tarafından tuhaf karşılanacak bir durum. Uluslararası bir anlaşma yapıldığı zaman o ülkelerin parlamentolarına gelir, burada onaylanır. Gizli olan bir hüküm nasıl onaylanacak, kim bakacak, değerlendirecek de onay verecek? Gizli bir hüküm olamaz” ifadelerini kullandı.

Ahmet Umur Öztürk



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