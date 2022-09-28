TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Meclis Başkanı Köver'le görüştü

Macaristan'a resmi ziyarette bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, başkent Budapeşte'deki temasları kapsamında ilk görüşmesini Macaristan Milli Meclisi Başkanı Laszlo Köver'le gerçekleştirdi. Şentop görüşmenin ardından, Macaristan Milli Meclisi Konuk Defterini imzalarken, Köver ile ortak açıklama yaptı. Şentop yaptığı açıklamada, görüşmede ikili ve bölgeyi ilgilendiren gelişmelerin değerlendirildiğini ifade ederek, Ukrayna'da yaşanan savaşa dikkat çekti. Şentop, “Bölgemizde sıcak çatışma, savaş durumu var. Başta göç, gıda ve enerji krizi olmak üzere ortaya çıkardığı sorunlar var. Macaristan'ın uluslararası sorunlara gerçekçi yaklaşımını olumlu ve değerli buluyoruz. Türkiye'nin AB üyelik sürecinde Macaristan'ın desteği için teşekkürlerimi ilettim” dedi.

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