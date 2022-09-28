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TBMM Başkanı Şentop, Macaristan'da

TBMM Başkanı Şentop, Macaristan'da
TBMM Başkanı Şentop, Macaristan'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, resmi ziyaret kapsamında geldiği Macaristan’da Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Türk Şehitliği’ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyeti, resmi ziyaret kapsamında Macaristan'a geldi. Başkent Budapeşte'de bulunan Ferenc Liszt Uluslararası Havaalanı'na inen Şentop'u, Macaristan Millî Meclisi Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı V. Attila Tilki karşıladı. Şentop, ilk olarak Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. 

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