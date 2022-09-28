TBMM Başkanı Şentop, Macaristan'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyeti, resmi ziyaret kapsamında Macaristan'a geldi. Başkent Budapeşte'de bulunan Ferenc Liszt Uluslararası Havaalanı'na inen Şentop'u, Macaristan Millî Meclisi Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı V. Attila Tilki karşıladı. Şentop, ilk olarak Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

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