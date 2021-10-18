TBMM Başkanı Şentop: “Mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek büyük bir haddini bilmezliktir”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçiliklerinin Gezi davasında 4 yıldır tutuklu yargılanan iş adamı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısına tepki gösterdi. Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye'de 'devam eden dava' hakkında TBMM'de soru sormak ve görüşme yapmak bile anayasa tarafından yasaklanmışken, mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek başka ülkelerin büyükelçilerinin hakkı değildir; büyük bir haddini bilmezliktir. İşinize bakın” ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkyılmaz