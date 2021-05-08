TBMM Başkanı Şentop: 'Mescit-i Aksa'da yapılan vahşettir'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler'in annesi Fatma Güler'in cenazesine katılmak üzere Sivas'a geldi. Şentop ve Muş öğle namazını Sivas Ulucami'de kıldıktan sonra Selçukluların Anadolu'da ki en önemli eserlerinden birisi olan tarihi Gökmedrese'yi ziyaret etti. Ardından Sivas Valiliği ziyaret edildi. Burada Vali Salip Ayhan, Şentop ve Muş'a çeşitli hediyeler verdi. Şeref defterini imzalayan Şentop, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Mescit-i Aksa'da yaşananlar vahşettir"

Şentop, Mescit-i Aksa'da yaşananların vahşet olduğunu belirterek, “Mescit-i Aksa'da namaz kılan Müslümanlara İsrail güvenlik güçlerinin bir saldırısı oldu. Ses bombaları ile yapılan bir saldırı. Bu saldırıda 180'e yakın kişi yaralandı. Bu dün geceye mahsus bir olayda değil. Uzun süredir devam eden süreç içerisinde bir nokta oldu. Özellikle işgal altındaki bölgelerde, Filistinlilere ait yerleşim yerlerinin Yahudi yerleşimcilere açılması ve oralarla ilgili yapılan düzenlemeler çerçevesinde yüksek bir tansiyon devam ediyor. Dün akşam yapılan, üç semavi dininde kutsal saydığı bir mekanda, Mescidi Aksa'da ve ibadet eden insanlara, Müslümanların mübarek ve mukaddes vakitlerinde böyle bir saldırının yapılması bir vahşettir. Bunun bir devlet terörü olduğunu dün akşamda ifade ettim" dedi.

Şentop, yapılanı devlet terörü olarak nitelendirip, “Devlet hukukun temel kurallarına göre hareket eder. Tedbir alacağı zamanda hukukun temel esaslarına göre hareket eder. Bu esaslar dikkate alınmadan tedbir alındığında eşkıyalık ile devletin yaptığı iş arasında bir fark kalmaz. Onun için bu yapılana devlet terörü diyoruz. Eş zamanlı yapılan açıklamalarda da ‘işgal altındaki bölgelerde İsrail'in ayrı bir hukuk düzeni uygulamaya çalışmasının savuş suçu teşkil edeceğine' dair açıklamalar yapıldı. Biz de buna katılıyoruz. Yapılanı şiddetle lanetliyorum. Slam dünyasının da bunlara gereken dozajda bir tepki göstermesi gerektiğini, sadece İslam dünyanın değil tüm dünyanın insanlık adına gerekli ağırlıkta bir tepki göstermesi gerektiğini de buradan ifade ediyorum” dedi.

"Türkiye Filistin'in yanında olacak"

Şentop açıklamalarında Türkiye'nin Filistin'in haklı davasında Filistin'in yanında olacağını ifade edip şunları söyledi:

"İsrail uluslararası hukuka, hukukun temel ilkelerine saygılı, insanların ibadet hürriyetine, üç din içinde mukaddes sayılan mekânlara gerekli hürmeti göstermeye de İsrail'i davet ediyoruz. Zulüm eken, şiddet eken bunun karşılığını barış olarak göremez. Sükûnet huzur olarak göremez. Şiddet eken şiddet biçer. Sadece Orta Doğu'nun değil, tüm dünyanın barışını tehdit eden bu tür davranışlardan İsrail'in kaçınması lazım. Aksi halde barış Orta Doğu'da hayalden ibaret olur. Türkiye her zaman bu tür olayların karşısında olarak Filistinlilerin haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

Demet Karakuş - Oğuzhan Sarzep

