TBMM Başkanı Şentop, Moldova Başbakanı Gavrilita ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moldova ziyareti kapsamındaki temaslarını sürdürüyor. TBMM Başkanı Şentop, Moldova Başbakanı Natalia Gavrilita ile bir araya geldi. Şentop, Türkiye ile Moldova arasındaki güçlü siyasi ilişkilerin, ekonomik ve ticari ilişkilere de yansıdığını belirterek, “1 milyar dolar ticaret hacmine ulaşma yönündeki ortak hedefimiz doğrultusunda, salgın ve savaş nedeniyle tedarik zincirlerinin bozulması gibi sorunlara rağmen önemli mesafe kat ettik” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Moldova'nın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü sırada geldiğini kaydeden Şentop, Moldova vatandaşlarının yüzde 51.4'ünün tatil için Türkiye'ye geldiğini, bunun daha da gelişeceğine inandığını ifade etti.

Ukrayna'da devam eden savaştan en çok etkilenen ülkelerden Moldova olduğunu belirten Şentop, “Bu dönemde Gagavuz soydaşlarımıza yönelik olarak yapıcı ve birleştirici mesajlar verilmesinin her zamankinden daha önemli olduğu kanaatindeyiz. Ekim ayında Bakanlar Kurulu toplantısının Gagavuzya'da yapılacak olması iyi düşünülmüş” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Moldova Başbakanının da doğal gaz konusunda Türkiye'den destek talebini gündeme getirmesi üzerine trans Balkan boru hattının iki taraflı kullanımının gündeme getirildiğini hatırlattı. Şentop, diğer ülkelerin de aynı talebi dile getirdiğini belirterek hattın kullanılabilmesi için hem hatla ilgili hem de hattın geçtiği ülkelerle hukuki altyapıda iyileştirmelere ihtiyaç olduğu bilgisini verdi. Şentop, “İmkanlar elverdiği ölçüde elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Şentop görüşmede, Moldova'da faaliyet gösteren beş FETÖ okulu konusunda Moldova Başbakanına da uyarılarda bulundu.