TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan Senato Başkanı Narbayeva ile görüştü

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de temaslarına devam ediyor. Şentop temasları kapsamında, Azerbaycan Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'nın ardından Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile bir araya geldi.

Şentop görüşmede yaptığı konuşmada, "Yeni ismiyle Türk Devletleri Teşkilatı, müşterek medeniyet coğrafyamızın huzur, istikrar ve refahına katkı yapan bir platform hüviyeti kazanmıştır. Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi'nin (TÜRKPA) birçok konuda üye devletlerinin arasındaki yakınlaşmayı artıracağına inanıyorum" dedi.