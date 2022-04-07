TBMM Başkanı Şentop şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi

TBMM Başkanı Şentop, Tören Salonu'nda şehit aileleri ile iftarda bir araya geldi. Şentop, şehit ailelerinin Ramazan-ı Şerifini kutlayarak konuşmasına başladı. Şeantop, “Milletimizin bu temsil mekanında sizlerle bugün ibadeti yerine getirdiğimiz şu vakitlerde, bizlerle birlikte bir ekmeği bölüşme nezaketini gösterdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Şentop, her Ramazan'da olduğu gibi bu yıl da şehit yakınlarıyla bir araya gelmekten büyük onur duyduğunu belirterek, kendilerine sofralarını şereflendirdikleri için şükranlarını sundu. Şentop, “Bu akşam şehitlerimizin şahsı manevisini, varlığınızla, milletimizin evine taşıdınız. Ebediyen minnettar kalacağımız, vatan için toprağa düşmüş aziz şehitlerimizin aileleri olarak sizler, bu milletin baş tacısınız. Şühedamız adına, artık bu millete emanetsiniz” dedi.

İftar öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve bazı milletvekilleri katıldı.







Ahmet Umur Öztürk

