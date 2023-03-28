TBMM Başkanı Şentop: 'Siyasi tartışma olarak yürüyor, hukuki değil'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı konusunda soruları cevaplayan TBMM başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili itirazların rutin prosedür olduğunu söyledi.

Şentop, “Konuyu tek cümle kullanarak ispat etmeye çalışanlar var. Meclis Başkanı bu konuda konuşamaz diyor bir hukukçu arkadaşımız. Anayasa 94. Maddeye göre Meclis Başkanının hangi sınırlamalar içinde olduğunu ifade ediyor. 94. Maddenin son fıkrasını anlayamamış. Bu siyasi tartışma olarak yürüyor hukuki tartışma değil. Anayasa 101. madde en fazla 2 kez seçileceği maddesi 30 Nisan 2018 de yürürlüğe girmiştir. Okumamış bu konuda Anayasa hukukçuları var, görüş makale yazmış kişiler var. Karşı görüşleri okumadan görüş açıklıyorsunuz ayıptır. Binlerce avukat aday olabilir diyor. Hukukta kural şudur, yürürlüğe girdikten sonra uygulanır. Erdoğan bir defa aday olmuştur, seçilmiştir. 14 Mayıs ikinci seçimdir üçüncü seçim değildir. Erdoğan aday olması için istisna hükme ihtiyaç yok. 30 Nisan 2018' den sonra iki kere aday olabilir hakkı tanınmıştır” diye konuştu.

Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin teklifin ne zaman görüşüleceğine ilişkin soruya Şentop, “En kısa sürede görüşülecek, bu hafta olmazsa önümüzdeki hafta görüşülecektir” diye cevap verdi.

Ahmet Umur Öztürk

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.