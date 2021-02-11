TBMM Başkanı Şentop: “Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verir”

TBMM Başkanı Şentop, seramik sanatının önemli isimlerinden Füreya Koral'ın eserlerinin yer aldığı serginin TBMM'deki açılışına katıldı. Açılışta basın mensuplarının Enis Berberoğlu ile ilgili soruları üzerine Şentop, “Fezleke gelmedi. Karar bilgi olarak bu sabah gelmiş. Öyle bir durum olduğunda açık bir hüküm yok, duruma bakılacak, hukuk kurullarına göre değerlendireceğim. Anayasa Mahkemesi, ihlal kararı üzerine iptalin nasıl kaldırılacağına dair bir paragraf koymuş. 14. Ağır Ceza ona göre hareket etti“ ifadelerini kullandı.

Şentop, "Berberoğlu pratikte vekil mi?" sorusu üzerine hukukçu vekillerle görüşeceklerini ve mahkeme kararının nasıl okunacağına bakılacağını ifade etti.

Milletvekillerine aşı yapılmasına ilişkin bir soru üzerine ise Şentop, “Milletvekilleriyle ilgili bakan açıklama yaptı, o çerçeveye dahil milletvekilleri. Virüsün yaygınlığı nedeniyle aşı olmaları gerekiyor” karşılığını verdi.

Şentop, yeni anayasa konunda, “Geçmiş dönem birikimdir, nelerin yapılıp nelerin yapılmayacağı görülmüş oldu. Onlardan da ders alarak nasıl yapılacağının yollarını aramamız lazım. Yolların olduğu kanaatindeyim. Sadece samimi yaklaşmak gerekiyor, somut görüşler üzerinden hareket edilmeli. Ortak noktalar üzerinden gitmek lazım. Bunun yolları var mı var, birkaç örnek var” şeklinde konuştu.

ABD'de 54 senatörün Biden'a Türkiye'yi şikayet eden bir mektup yollamasına ilişkin soru üzerine Şentop, “Bu konuda ABD-Türkiye Dostluk Grubu var, buna yönelik cevap verdi. Senatörlerin bir kısmının metni okuduğunuzda FETÖ'nün vitrin ismi üzerinden çalışma yaptığını tahmin edebilirsiniz. FETÖ ile ilgili çalışma konusunda rahatsızlıkları var. FETÖ elebaşısının manevi oğlu olduğunu söylüyor. Bu şahıs üzerinden insan hakları bağlamında Türkiye'ye bir şey söyleyenler yanlış yapıyor. 15 Temmuz'un arkasında ABD var mı yok mu tartışması oldu. Halkımız arasında yoğun bir şekilde darbelerin arkasında ABD olduğuna ilişkin kanat var. ABD-Türkiye ilişkilerine sıkıntı veren bir bildiri. Bu senatörler Ermenistan'ı kınayacaklarına, FETÖ ile yakın görüntü doğru bir görüntü değildir. Senatörlerin kendi görüşleri. Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verir” cevabını verdi.

Ahmet Umur Öztürk

